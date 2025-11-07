හුවමාරුවDEX+
සජීවී Launchium සඳහා අද මිල 0.00000963 USD කි. LNCHM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LNCHM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LNCHM ගැන වැඩි විස්තර

LNCHM මිල තොරතුරු

LNCHM යනු කුමක්ද

LNCHM ධවල පත්‍රිකාව

LNCHM නිල වෙබ් අඩවිය

LNCHM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LNCHM මිල පුරෝකථනය

Launchium ලාංඡනය

Launchium මිල (LNCHM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LNCHM සිට USD සජීවී මිල:

-18.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Launchium (LNCHM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:42:25 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966
පැය 24 පහළ
$ 0.00001188
$ 0.00001188$ 0.00001188
24H ඉහළ

$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966

$ 0.00001188
$ 0.00001188$ 0.00001188

$ 0.00025703
$ 0.00025703$ 0.00025703

$ 0.00000963
$ 0.00000963$ 0.00000963

-9.35%

-18.90%

-45.82%

-45.82%

Launchium (LNCHM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000963. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000966 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001188 ක උපරිම අගයක් අතර LNCHM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LNCHMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00025703 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000963 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LNCHM පසුගිය පැය තුල, -9.35% කින්, පැය 24 තුල, -18.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -45.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Launchium (LNCHM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

933.95M
933.95M 933.95M

933,946,118.2794385
933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Launchium හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 933.95M සමඟින් LNCHM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 933946118.2794385 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.00K කි.

Launchium (LNCHM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000061507 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000083510 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00012750041160665586 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-18.90%
දින 30 යි$ -0.0000061507-63.87%
දින 60 යි$ -0.0000083510-86.71%
දින 90 යි$ -0.00012750041160665586-92.97%

Launchium (LNCHM) යනු කුමක්ද

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Launchium මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Launchium (LNCHM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Launchium (LNCHM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Launchium සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Launchium මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LNCHM දේශීය මුදල් වෙත

Launchium (LNCHM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LaunchiumLNCHM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LNCHM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Launchium (LNCHM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Launchium (LNCHM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LNCHM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000963 USD වේ.
LNCHM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LNCHM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000963 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Launchium හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LNCHM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.00K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LNCHM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LNCHM හි සංසරණ සැපයුම 933.95M USD වේ.
LNCHM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00025703 USD ක ATH මිලක් LNCHM අත්කර ගති.
LNCHM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000963 USD ක ATL මිලක් LNCHM අත්කර ගති.
LNCHM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LNCHM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LNCHM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LNCHM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LNCHM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:42:25 (UTC+8)

Launchium (LNCHM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

