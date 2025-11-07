Launchium මිල (LNCHM)
-9.35%
-18.90%
-45.82%
-45.82%
Launchium (LNCHM) තත්ය කාලීන මිල $0.00000963. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000966 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001188 ක උපරිම අගයක් අතර LNCHM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LNCHMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00025703 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000963 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LNCHM පසුගිය පැය තුල, -9.35% කින්, පැය 24 තුල, -18.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -45.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Launchium හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 933.95M සමඟින් LNCHM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 933946118.2794385 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.00K කි.
අද දිනය තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000061507 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000083510 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Launchiumහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00012750041160665586 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-18.90%
|දින 30 යි
|$ -0.0000061507
|-63.87%
|දින 60 යි
|$ -0.0000083510
|-86.71%
|දින 90 යි
|$ -0.00012750041160665586
|-92.97%
What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept
Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone
Key Features
Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities
Platform Details
Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms
Use Cases
Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies
In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.
LaunchiumLNCHM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LNCHM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
