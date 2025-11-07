හුවමාරුවDEX+
සජීවී Large Ani Model සඳහා අද මිල 0.00000496 USD කි. LAM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LAM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Large Ani Model සඳහා අද මිල 0.00000496 USD කි. LAM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LAM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LAM ගැන වැඩි විස්තර

LAM මිල තොරතුරු

LAM යනු කුමක්ද

LAM නිල වෙබ් අඩවිය

LAM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LAM මිල පුරෝකථනය

Large Ani Model ලාංඡනය

Large Ani Model මිල (LAM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LAM සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.70%1D
USD
Large Ani Model (LAM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:42:21 (UTC+8)

Large Ani Model (LAM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488
පැය 24 පහළ
$ 0.0000051
$ 0.0000051$ 0.0000051
24H ඉහළ

$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488

$ 0.0000051
$ 0.0000051$ 0.0000051

$ 0.00009945
$ 0.00009945$ 0.00009945

$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488

--

-2.73%

-12.93%

-12.93%

Large Ani Model (LAM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000496. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000488 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000051 ක උපරිම අගයක් අතර LAM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LAMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00009945 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000488 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LAM පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.73% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Large Ani Model (LAM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

--
----

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,505.060935
998,711,505.060935 998,711,505.060935

Large Ani Model හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.95K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.71M සමඟින් LAM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998711505.060935 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.95K කි.

Large Ani Model (LAM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Large Ani Modelහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Large Ani Modelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015890 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Large Ani Modelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000016337 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Large Ani Modelහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00000311606360366739 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.73%
දින 30 යි$ -0.0000015890-32.03%
දින 60 යි$ -0.0000016337-32.93%
දින 90 යි$ -0.00000311606360366739-38.58%

Large Ani Model (LAM) යනු කුමක්ද

Ani the Grok Large Language Model

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Large Ani Model (LAM) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Large Ani Model මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Large Ani Model (LAM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Large Ani Model (LAM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Large Ani Model සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Large Ani Model මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Large Ani Model (LAM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Large Ani ModelLAM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LAM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Large Ani Model (LAM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Large Ani Model (LAM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LAM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000496 USD වේ.
LAM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LAM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000496 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Large Ani Model හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LAM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.95K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LAM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LAM හි සංසරණ සැපයුම 998.71M USD වේ.
LAM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00009945 USD ක ATH මිලක් LAM අත්කර ගති.
LAM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000488 USD ක ATL මිලක් LAM අත්කර ගති.
LAM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LAM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LAM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LAM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LAM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Large Ani Model (LAM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

