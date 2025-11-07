හුවමාරුවDEX+
සජීවී LAMA Trust Coin V2 සඳහා අද මිල 0.00068028 USD කි. VLAMA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VLAMA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී LAMA Trust Coin V2 සඳහා අද මිල 0.00068028 USD කි. VLAMA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VLAMA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VLAMA ගැන වැඩි විස්තර

VLAMA මිල තොරතුරු

VLAMA යනු කුමක්ද

VLAMA ධවල පත්‍රිකාව

VLAMA නිල වෙබ් අඩවිය

VLAMA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VLAMA මිල පුරෝකථනය

LAMA Trust Coin V2 ලාංඡනය

LAMA Trust Coin V2 මිල (VLAMA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VLAMA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00068028
$0.00068028$0.00068028
+24.70%1D
mexc
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:46:33 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00054401
$ 0.00054401$ 0.00054401
පැය 24 පහළ
$ 0.00068412
$ 0.00068412$ 0.00068412
24H ඉහළ

$ 0.00054401
$ 0.00054401$ 0.00054401

$ 0.00068412
$ 0.00068412$ 0.00068412

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0.00051804
$ 0.00051804$ 0.00051804

+0.89%

+24.79%

-30.20%

-30.20%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00068028. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00054401 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00068412 ක උපරිම අගයක් අතර VLAMA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VLAMAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00509577 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00051804 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VLAMA පසුගිය පැය තුල, +0.89% කින්, පැය 24 තුල, +24.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.20% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 135.77K
$ 135.77K$ 135.77K

--
----

$ 135.77K
$ 135.77K$ 135.77K

199.58M
199.58M 199.58M

199,584,555.75307065
199,584,555.75307065 199,584,555.75307065

LAMA Trust Coin V2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 135.77K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 199.58M සමඟින් VLAMA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 199584555.75307065 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 135.77K කි.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, LAMA Trust Coin V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00013513 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, LAMA Trust Coin V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000343128 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, LAMA Trust Coin V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004642165 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, LAMA Trust Coin V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010208881033976187 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00013513+24.79%
දින 30 යි$ +0.0000343128+5.04%
දින 60 යි$ -0.0004642165-68.23%
දින 90 යි$ -0.0010208881033976187-60.01%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) යනු කුමක්ද

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

LAMA Trust Coin V2 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LAMA Trust Coin V2 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LAMA Trust Coin V2 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VLAMA දේශීය මුදල් වෙත

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LAMA Trust Coin V2VLAMA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VLAMA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VLAMA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00068028 USD වේ.
VLAMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VLAMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00068028 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LAMA Trust Coin V2 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VLAMA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 135.77K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VLAMA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VLAMA හි සංසරණ සැපයුම 199.58M USD වේ.
VLAMA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00509577 USD ක ATH මිලක් VLAMA අත්කර ගති.
VLAMA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00051804 USD ක ATL මිලක් VLAMA අත්කර ගති.
VLAMA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VLAMA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VLAMA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VLAMA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VLAMA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:46:33 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

