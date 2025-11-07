හුවමාරුවDEX+
සජීවී Kylie සඳහා අද මිල 0.00019585 USD කි. KYLIE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KYLIE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KYLIE ගැන වැඩි විස්තර

KYLIE මිල තොරතුරු

KYLIE යනු කුමක්ද

KYLIE නිල වෙබ් අඩවිය

KYLIE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KYLIE මිල පුරෝකථනය

Kylie ලාංඡනය

Kylie මිල (KYLIE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KYLIE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00019602
$0.00019602$0.00019602
-2.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Kylie (KYLIE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:41:53 (UTC+8)

Kylie (KYLIE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00019294
$ 0.00019294$ 0.00019294
පැය 24 පහළ
$ 0.00020229
$ 0.00020229$ 0.00020229
24H ඉහළ

$ 0.00019294
$ 0.00019294$ 0.00019294

$ 0.00020229
$ 0.00020229$ 0.00020229

$ 0.00134643
$ 0.00134643$ 0.00134643

$ 0.00000543
$ 0.00000543$ 0.00000543

-1.46%

-2.63%

-32.62%

-32.62%

Kylie (KYLIE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00019585. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00019294 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00020229 ක උපරිම අගයක් අතර KYLIE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KYLIEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00134643 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000543 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KYLIE පසුගිය පැය තුල, -1.46% කින්, පැය 24 තුල, -2.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.62% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Kylie (KYLIE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 195.85K
$ 195.85K$ 195.85K

--
----

$ 195.85K
$ 195.85K$ 195.85K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kylie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 195.85K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් KYLIE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 195.85K කි.

Kylie (KYLIE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Kylieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kylieහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0010714022 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kylieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kylieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.63%
දින 30 යි$ +0.0010714022+547.05%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Kylie (KYLIE) යනු කුමක්ද

Kylie (KYLIE) is the world’s first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms.

The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it’s a movement redefining influence in the Web3 age.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Kylie (KYLIE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Kylie මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Kylie (KYLIE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Kylie (KYLIE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Kylie සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Kylie මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KYLIE දේශීය මුදල් වෙත

Kylie (KYLIE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KylieKYLIE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KYLIE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kylie (KYLIE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Kylie (KYLIE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KYLIE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00019585 USD වේ.
KYLIE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KYLIE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00019585 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Kylie හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KYLIE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 195.85K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KYLIE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KYLIE හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
KYLIE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00134643 USD ක ATH මිලක් KYLIE අත්කර ගති.
KYLIE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000543 USD ක ATL මිලක් KYLIE අත්කර ගති.
KYLIE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KYLIE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KYLIE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KYLIE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KYLIE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:41:53 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

