සජීවී Koro Go සඳහා අද මිල 0.00035595 USD කි. KORO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KORO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KORO ගැන වැඩි විස්තර

KORO මිල තොරතුරු

KORO නිල වෙබ් අඩවිය

KORO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KORO මිල පුරෝකථනය

Koro Go ලාංඡනය

Koro Go මිල (KORO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KORO සිට USD සජීවී මිල:

$0.00035595
$0.00035595
+21.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Koro Go (KORO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:38 (UTC+8)

Koro Go (KORO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00029207
$ 0.00029207
පැය 24 පහළ
$ 0.0003836
$ 0.0003836
24H ඉහළ

$ 0.00029207
$ 0.00029207

$ 0.0003836
$ 0.0003836

$ 0.00323435
$ 0.00323435

$ 0.00005335
$ 0.00005335

-0.29%

+21.49%

+31.66%

+31.66%

Koro Go (KORO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00035595. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00029207 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003836 ක උපරිම අගයක් අතර KORO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KOROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00323435 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005335 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KORO පසුගිය පැය තුල, -0.29% කින්, පැය 24 තුල, +21.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +31.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Koro Go (KORO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 35.56K
$ 35.56K

--
--

$ 35.56K
$ 35.56K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Koro Go හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 35.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් KORO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 35.56K කි.

Koro Go (KORO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Koro Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Koro Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0001884691 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Koro Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0011449455 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Koro Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0002359376658737747 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+21.49%
දින 30 යි$ +0.0001884691+52.95%
දින 60 යි$ +0.0011449455+321.66%
දින 90 යි$ +0.0002359376658737747+196.59%

Koro Go (KORO) යනු කුමක්ද

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Koro Go (KORO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Koro Go මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Koro Go (KORO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Koro Go (KORO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Koro Go සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Koro Go මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KORO දේශීය මුදල් වෙත

Koro Go (KORO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Koro GoKORO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KORO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Koro Go (KORO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Koro Go (KORO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KORO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00035595 USD වේ.
KORO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KORO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00035595 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Koro Go හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KORO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 35.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KORO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KORO හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
KORO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00323435 USD ක ATH මිලක් KORO අත්කර ගති.
KORO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005335 USD ක ATL මිලක් KORO අත්කර ගති.
KORO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KORO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KORO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KORO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KORO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:38 (UTC+8)

Koro Go (KORO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.