Kitty Kult මිල (KULT)
--
-1.18%
-13.45%
-13.45%
Kitty Kult (KULT) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KULT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KULTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KULT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Kitty Kult හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 174.27K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 470.96B සමඟින් KULT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998429871400.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 369.44K කි.
අද දිනය තුළ, Kitty Kultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kitty Kultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kitty Kultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kitty Kultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.18%
|දින 30 යි
|$ 0
|-29.81%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.
Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.
Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.
Kitty KultKULT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KULT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
