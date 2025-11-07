Kira AI මිල (KIRA)
Kira AI (KIRA) තත්ය කාලීන මිල $0.0061399. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KIRA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KIRAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.257228 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00555229 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KIRA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Kira AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් KIRA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.14K කි.
අද දිනය තුළ, Kira AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kira AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008334607 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kira AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007446482 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kira AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.16705422103302878 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|දින 30 යි
|$ -0.0008334607
|-13.57%
|දින 60 යි
|$ -0.0007446482
|-12.12%
|දින 90 යි
|$ -0.16705422103302878
|-96.45%
KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3
Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.
KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.
At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.
Autonomy isn’t coming. It’s already online
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
