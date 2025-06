Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) යනු කුමක්ද

The kBTC product is a product to facilitate seamless staking service for Babylon BTC staking, at the same time taking advantage of the defi composability of the EVM chain. User send us BTC on bitcoin network, in exchange the same amount of kBTC would be minted to their address(minus a small amount of operation expense). The token can then also be used for staking, AMM as well as lending, across many supported network and platform.

