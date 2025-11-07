හුවමාරුවDEX+
සජීවී Kintsu Staked Hype සඳහා අද මිල 39.79 USD කි. SHYPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SHYPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SHYPE ගැන වැඩි විස්තර

SHYPE මිල තොරතුරු

SHYPE යනු කුමක්ද

SHYPE නිල වෙබ් අඩවිය

SHYPE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SHYPE මිල පුරෝකථනය

Kintsu Staked Hype ලාංඡනය

Kintsu Staked Hype මිල (SHYPE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SHYPE සිට USD සජීවී මිල:

$39.71
+0.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Kintsu Staked Hype (SHYPE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:04:48 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 37.51
පැය 24 පහළ
$ 40.33
24H ඉහළ

$ 37.51
$ 40.33
$ 53.2
$ 29.91
-0.80%

+0.94%

-9.83%

-9.83%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) තත්‍ය කාලීන මිල $39.79. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 37.51 ක අවම අගයක් සහ $ 40.33 ක උපරිම අගයක් අතර SHYPE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SHYPEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 53.2 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 29.91 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SHYPE පසුගිය පැය තුල, -0.80% කින්, පැය 24 තුල, +0.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 228.45K
--
$ 228.45K
5.75K
5,752.32662868339
Kintsu Staked Hype හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 228.45K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 5.75K සමඟින් SHYPE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5752.32662868339 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 228.45K කි.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Kintsu Staked Hypeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.370105 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kintsu Staked Hypeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -5.6058817930 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kintsu Staked Hypeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kintsu Staked Hypeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.370105+0.94%
දින 30 යි$ -5.6058817930-14.08%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Kintsu Staked Hype (SHYPE) යනු කුමක්ද

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Kintsu Staked Hype මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Kintsu Staked Hype (SHYPE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Kintsu Staked Hype (SHYPE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Kintsu Staked Hype සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Kintsu Staked Hype මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SHYPE දේශීය මුදල් වෙත

Kintsu Staked Hype (SHYPE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Kintsu Staked HypeSHYPE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SHYPE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kintsu Staked Hype (SHYPE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Kintsu Staked Hype (SHYPE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SHYPE හි සජීවී මිල, USD වලින් 39.79 USD වේ.
SHYPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SHYPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 39.79 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Kintsu Staked Hype හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SHYPE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 228.45K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SHYPE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SHYPE හි සංසරණ සැපයුම 5.75K USD වේ.
SHYPE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
53.2 USD ක ATH මිලක් SHYPE අත්කර ගති.
SHYPE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
29.91 USD ක ATL මිලක් SHYPE අත්කර ගති.
SHYPE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SHYPE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SHYPE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SHYPE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SHYPE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:04:48 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

