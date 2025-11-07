හුවමාරුවDEX+
සජීවී Kinetiq Earn Vault සඳහා අද මිල 40.4 USD කි. VKHYPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VKHYPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Kinetiq Earn Vault සඳහා අද මිල 40.4 USD කි. VKHYPE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VKHYPE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VKHYPE ගැන වැඩි විස්තර

VKHYPE මිල තොරතුරු

VKHYPE යනු කුමක්ද

VKHYPE නිල වෙබ් අඩවිය

VKHYPE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VKHYPE මිල පුරෝකථනය

Kinetiq Earn Vault ලාංඡනය

Kinetiq Earn Vault මිල (VKHYPE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VKHYPE සිට USD සජීවී මිල:

$40.34
$40.34$40.34
+0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:57:30 (UTC+8)

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 38.13
$ 38.13$ 38.13
පැය 24 පහළ
$ 40.92
$ 40.92$ 40.92
24H ඉහළ

$ 38.13
$ 38.13$ 38.13

$ 40.92
$ 40.92$ 40.92

$ 51.63
$ 51.63$ 51.63

$ 29.62
$ 29.62$ 29.62

+1.57%

+0.89%

-10.78%

-10.78%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) තත්‍ය කාලීන මිල $40.4. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 38.13 ක අවම අගයක් සහ $ 40.92 ක උපරිම අගයක් අතර VKHYPE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VKHYPEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 51.63 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 29.62 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VKHYPE පසුගිය පැය තුල, +1.57% කින්, පැය 24 තුල, +0.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 330.55M
$ 330.55M$ 330.55M

--
----

$ 330.55M
$ 330.55M$ 330.55M

8.26M
8.26M 8.26M

8,255,193.922839531
8,255,193.922839531 8,255,193.922839531

Kinetiq Earn Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 330.55M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 8.26M සමඟින් VKHYPE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8255193.922839531 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 330.55M කි.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Kinetiq Earn Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.358107 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kinetiq Earn Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -4.4448160800 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kinetiq Earn Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kinetiq Earn Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.358107+0.89%
දින 30 යි$ -4.4448160800-11.00%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Kinetiq Earn Vault මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Kinetiq Earn Vault සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Kinetiq Earn Vault මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VKHYPE දේශීය මුදල් වෙත

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Kinetiq Earn VaultVKHYPE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VKHYPE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VKHYPE හි සජීවී මිල, USD වලින් 40.4 USD වේ.
VKHYPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VKHYPE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 40.4 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Kinetiq Earn Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VKHYPE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 330.55M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VKHYPE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VKHYPE හි සංසරණ සැපයුම 8.26M USD වේ.
VKHYPE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
51.63 USD ක ATH මිලක් VKHYPE අත්කර ගති.
VKHYPE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
29.62 USD ක ATL මිලක් VKHYPE අත්කර ගති.
VKHYPE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VKHYPE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VKHYPE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VKHYPE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VKHYPE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:57:30 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

