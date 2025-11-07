KIKICat මිල (KIKI)
-4.40%
-2.30%
-10.75%
-10.75%
KIKICat (KIKI) තත්ය කාලීන මිල $0.00016402. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00016286 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00017868 ක උපරිම අගයක් අතර KIKI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KIKIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.102855 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000162 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KIKI පසුගිය පැය තුල, -4.40% කින්, පැය 24 තුල, -2.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.75% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
KIKICat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 173.46K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.94M සමඟින් KIKI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999940449.958264 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 173.46K කි.
අද දිනය තුළ, KIKICatහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, KIKICatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000830467 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, KIKICatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001187699 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, KIKICatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007286873443827746 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.30%
|දින 30 යි
|$ -0.0000830467
|-50.63%
|දින 60 යි
|$ -0.0001187699
|-72.41%
|දින 90 යි
|$ -0.0007286873443827746
|-81.62%
The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.
