සජීවී KIGU සඳහා අද මිල 0.00847335 USD කි. KIGU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KIGU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KIGU ලාංඡනය

KIGU මිල (KIGU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KIGU සිට USD සජීවී මිල:

$0.00847335
$0.00847335$0.00847335
+2.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
KIGU (KIGU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:37:36 (UTC+8)

KIGU (KIGU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00813581
$ 0.00813581$ 0.00813581
පැය 24 පහළ
$ 0.0087501
$ 0.0087501$ 0.0087501
24H ඉහළ

$ 0.00813581
$ 0.00813581$ 0.00813581

$ 0.0087501
$ 0.0087501$ 0.0087501

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.00813581
$ 0.00813581$ 0.00813581

-1.27%

+2.75%

-28.60%

-28.60%

KIGU (KIGU) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00847335. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00813581 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0087501 ක උපරිම අගයක් අතර KIGU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KIGUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.155138 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00813581 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KIGU පසුගිය පැය තුල, -1.27% කින්, පැය 24 තුල, +2.75% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

KIGU (KIGU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 440.61K
$ 440.61K$ 440.61K

--
----

$ 440.61K
$ 440.61K$ 440.61K

52.00M
52.00M 52.00M

52,000,000.0
52,000,000.0 52,000,000.0

KIGU හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 440.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 52.00M සමඟින් KIGU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 52000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 440.61K කි.

KIGU (KIGU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, KIGUහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00022701 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, KIGUහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0066968189 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, KIGUහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0065622198 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, KIGUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00022701+2.75%
දින 30 යි$ -0.0066968189-79.03%
දින 60 යි$ -0.0065622198-77.44%
දින 90 යි$ 0--

KIGU (KIGU) යනු කුමක්ද

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

KIGU මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ KIGU (KIGU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ KIGU (KIGU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? KIGU සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් KIGU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KIGU දේශීය මුදල් වෙත

KIGU (KIGU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KIGUKIGU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KIGU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KIGU (KIGU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

KIGU (KIGU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KIGU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00847335 USD වේ.
KIGU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KIGU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00847335 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
KIGU හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KIGU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 440.61K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KIGU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KIGU හි සංසරණ සැපයුම 52.00M USD වේ.
KIGU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.155138 USD ක ATH මිලක් KIGU අත්කර ගති.
KIGU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00813581 USD ක ATL මිලක් KIGU අත්කර ගති.
KIGU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KIGU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KIGU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KIGU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KIGU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:37:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

