සජීවී Kavari සඳහා අද මිල 0 USD කි. KAVR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KAVR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Kavari සඳහා අද මිල 0 USD කි. KAVR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KAVR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KAVR ගැන වැඩි විස්තර

KAVR මිල තොරතුරු

KAVR යනු කුමක්ද

KAVR ධවල පත්‍රිකාව

KAVR නිල වෙබ් අඩවිය

KAVR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KAVR මිල පුරෝකථනය

Kavari ලාංඡනය

Kavari මිල (KAVR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KAVR සිට USD සජීවී මිල:

$0.00014907
$0.00014907$0.00014907
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Kavari (KAVR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:41:05 (UTC+8)

Kavari (KAVR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405396
$ 0.00405396$ 0.00405396

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kavari (KAVR) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KAVR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KAVRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00405396 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KAVR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Kavari (KAVR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

--
----

$ 14.91K
$ 14.91K$ 14.91K

65.00M
65.00M 65.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kavari හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 65.00M සමඟින් KAVR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.91K කි.

Kavari (KAVR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Kavariහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kavariහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kavariහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kavariහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-17.94%
දින 60 යි$ 0-14.00%
දින 90 යි$ 0--

Kavari (KAVR) යනු කුමක්ද

Kavari revolutionises crypto trading security through decentralized protection protocols. Our platform Provides automated risk assessment, transparent claims processing, and real-time portfolio monitoring for traders worldwide. Crypto trading protection faces challenges including risk assessment complexity, claims processing difficulties, and blockchain integration barriers, hindering widespread adoption. Kavari is a next-generation decentralized protection protocol designed to provide automated risk evaluation, transparent claims processing, and AI-powered coverage services to enhance crypto trading security through a scalable and trustless ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Kavari මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Kavari (KAVR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Kavari (KAVR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Kavari සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Kavari මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KAVR දේශීය මුදල් වෙත

Kavari (KAVR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KavariKAVR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KAVR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kavari (KAVR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Kavari (KAVR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KAVR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
KAVR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KAVR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Kavari හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KAVR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KAVR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KAVR හි සංසරණ සැපයුම 65.00M USD වේ.
KAVR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00405396 USD ක ATH මිලක් KAVR අත්කර ගති.
KAVR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් KAVR අත්කර ගති.
KAVR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KAVR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KAVR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KAVR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KAVR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:41:05 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

