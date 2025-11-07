හුවමාරුවDEX+
සජීවී Kava Lend සඳහා අද මිල 0.00493815 USD කි. HARD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HARD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HARD ගැන වැඩි විස්තර

HARD මිල තොරතුරු

HARD යනු කුමක්ද

HARD නිල වෙබ් අඩවිය

HARD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HARD මිල පුරෝකථනය

Kava Lend ලාංඡනය

Kava Lend මිල (HARD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HARD සිට USD සජීවී මිල:

$0.00493815
$0.00493815
+3.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Kava Lend (HARD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:04:28 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00463585
$ 0.00463585
පැය 24 පහළ
$ 0.00581173
$ 0.00581173
24H ඉහළ

$ 0.00463585
$ 0.00463585

$ 0.00581173
$ 0.00581173

$ 2.97
$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758

-2.25%

+3.69%

-21.93%

-21.93%

Kava Lend (HARD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00493815. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00463585 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00581173 ක උපරිම අගයක් අතර HARD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HARDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.97 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00206758 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HARD පසුගිය පැය තුල, -2.25% කින්, පැය 24 තුල, +3.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Kava Lend (HARD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 689.27K
$ 689.27K

--
--

$ 1.02M
$ 1.02M

134.79M
134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0

Kava Lend හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 689.27K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 134.79M සමඟින් HARD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 200000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.02M කි.

Kava Lend (HARD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Kava Lendහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00017572 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Kava Lendහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0028816184 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Kava Lendහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0044101481 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Kava Lendහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003682151863833724 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00017572+3.69%
දින 30 යි$ +0.0028816184+58.35%
දින 60 යි$ +0.0044101481+89.31%
දින 90 යි$ -0.003682151863833724-42.71%

Kava Lend (HARD) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Kava Lend (HARD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Kava Lend මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Kava Lend (HARD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Kava Lend (HARD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Kava Lend සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Kava Lend මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HARD දේශීය මුදල් වෙත

Kava Lend (HARD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Kava LendHARD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HARD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kava Lend (HARD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Kava Lend (HARD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HARD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00493815 USD වේ.
HARD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HARD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00493815 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Kava Lend හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HARD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 689.27K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HARD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HARD හි සංසරණ සැපයුම 134.79M USD වේ.
HARD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.97 USD ක ATH මිලක් HARD අත්කර ගති.
HARD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00206758 USD ක ATL මිලක් HARD අත්කර ගති.
HARD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HARD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HARD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HARD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HARD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:04:28 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

