සජීවී KAREN ONCHAIN සඳහා අද මිල 0 USD කි. KAREN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KAREN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KAREN ගැන වැඩි විස්තර

KAREN මිල තොරතුරු

KAREN යනු කුමක්ද

KAREN නිල වෙබ් අඩවිය

KAREN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KAREN මිල පුරෝකථනය

KAREN ONCHAIN ලාංඡනය

KAREN ONCHAIN මිල (KAREN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KAREN සිට USD සජීවී මිල:

-3.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
KAREN ONCHAIN (KAREN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:40:58 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
KAREN ONCHAIN (KAREN) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KAREN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KARENහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KAREN පසුගිය පැය තුල, -0.52% කින්, පැය 24 තුල, -3.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

KAREN ONCHAIN (KAREN) වෙළඳපල තොරතුරු

KAREN ONCHAIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 39.72K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 93.96B සමඟින් KAREN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 42.27K කි.

KAREN ONCHAIN (KAREN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, KAREN ONCHAINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, KAREN ONCHAINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, KAREN ONCHAINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, KAREN ONCHAINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.30%
දින 30 යි$ 0-37.83%
දින 60 යි$ 0-56.10%
දින 90 යි$ 0--

KAREN ONCHAIN (KAREN) යනු කුමක්ද

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

KAREN ONCHAIN (KAREN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

KAREN ONCHAIN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ KAREN ONCHAIN (KAREN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ KAREN ONCHAIN (KAREN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? KAREN ONCHAIN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් KAREN ONCHAIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KAREN දේශීය මුදල් වෙත

KAREN ONCHAIN (KAREN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KAREN ONCHAINKAREN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KAREN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KAREN ONCHAIN (KAREN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

KAREN ONCHAIN (KAREN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KAREN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
KAREN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KAREN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
KAREN ONCHAIN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KAREN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 39.72K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KAREN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KAREN හි සංසරණ සැපයුම 93.96B USD වේ.
KAREN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් KAREN අත්කර ගති.
KAREN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් KAREN අත්කර ගති.
KAREN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KAREN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KAREN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KAREN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KAREN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:40:58 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

