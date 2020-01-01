KAKA (KAKA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, KAKAKAKA හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
KAKA (KAKA) තොරතුරු

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.

🔥 Why Kaka?

Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.

🛠️ Built on Solana

Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.kakasol.com/

KAKA (KAKA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

KAKA (KAKA) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 173.02K
මුළු සැපයුම:
$ 998.79M
සංසරණ සැපයුම:
$ 998.79M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 173.02K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.01920151
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0
වත්මන් මිල:
$ 0.00017322
KAKA (KAKA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා KAKAKAKA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම KAKA ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු KAKA ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට KAKA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, KAKA ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

KAKA මිල පුරෝකථනය

KAKA කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ KAKA මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.