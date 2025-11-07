හුවමාරුවDEX+
සජීවී Just need some rest සඳහා අද මිල 0.00437206 USD කි. REST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි REST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

REST ගැන වැඩි විස්තර

REST මිල තොරතුරු

REST යනු කුමක්ද

REST නිල වෙබ් අඩවිය

REST ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

REST මිල පුරෝකථනය

Just need some rest ලාංඡනය

Just need some rest මිල (REST)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 REST සිට USD සජීවී මිල:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
mexc
USD
Just need some rest (REST) සජීවී මිල සටහන
Just need some rest (REST) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206
පැය 24 පහළ
$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206
24H ඉහළ

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00437206. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00437206 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00437206 ක උපරිම අගයක් අතර REST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RESTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01275586 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00437206 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව REST පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Just need some rest (REST) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

Just need some rest හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් REST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999895.470689 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.37M කි.

Just need some rest (REST) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Just need some restහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Just need some restහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Just need some restහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Just need some restහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0.00.00%
දින 30 යි$ 0.00000000000.00%
දින 60 යි$ 0.00000000000.00%
දින 90 යි$ 0--

Just need some rest (REST) යනු කුමක්ද

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Just need some rest (REST) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Just need some rest මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Just need some rest (REST) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Just need some rest (REST) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Just need some rest සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Just need some rest මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

REST දේශීය මුදල් වෙත

Just need some rest (REST) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Just need some restREST හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් REST ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Just need some rest (REST) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Just need some rest (REST) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද REST හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00437206 USD වේ.
REST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
REST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00437206 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Just need some rest හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
REST සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
REST හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
REST හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
REST හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01275586 USD ක ATH මිලක් REST අත්කර ගති.
REST හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00437206 USD ක ATL මිලක් REST අත්කර ගති.
REST හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
REST සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී REST වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව REST මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා REST මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

