Just Elizabeth Cat මිල (ELIZABETH)
+1.30%
+24.83%
-3.33%
-3.33%
Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) තත්ය කාලීන මිල $0.00058588. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00045099 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00061768 ක උපරිම අගයක් අතර ELIZABETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ELIZABETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00405452 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00024547 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ELIZABETH පසුගිය පැය තුල, +1.30% කින්, පැය 24 තුල, +24.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Just Elizabeth Cat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 438.26K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 748.32M සමඟින් ELIZABETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 748320463.869791 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 438.26K කි.
අද දිනය තුළ, Just Elizabeth Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00011655 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Just Elizabeth Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003859236 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Just Elizabeth Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Just Elizabeth Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00011655
|+24.83%
|දින 30 යි
|$ -0.0003859236
|-65.87%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Elizabeth is Solana’s meme cat, gentle, sweet, and a little chubby, loved by the community as the official mascot of Solana. She represents the fun side of crypto culture, bringing people together with her charm and personality, while showing that Solana is not only about technology but also about creativity, community, and joy. Elizabeth is also a charity token, with part of the revenue used to support shelters.🐈⬛
Just Elizabeth CatELIZABETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ELIZABETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
