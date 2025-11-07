හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Just A Boring Guy සඳහා අද මිල 0.00000432 USD කි. BORING GUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BORING GUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Just A Boring Guy සඳහා අද මිල 0.00000432 USD කි. BORING GUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BORING GUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BORING GUY ගැන වැඩි විස්තර

BORING GUY මිල තොරතුරු

BORING GUY යනු කුමක්ද

BORING GUY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BORING GUY මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Just A Boring Guy ලාංඡනය

Just A Boring Guy මිල (BORING GUY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BORING GUY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Just A Boring Guy (BORING GUY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:40:10 (UTC+8)

Just A Boring Guy (BORING GUY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000428
$ 0.00000428$ 0.00000428
පැය 24 පහළ
$ 0.00000439
$ 0.00000439$ 0.00000439
24H ඉහළ

$ 0.00000428
$ 0.00000428$ 0.00000428

$ 0.00000439
$ 0.00000439$ 0.00000439

$ 0.00012841
$ 0.00012841$ 0.00012841

$ 0.00000428
$ 0.00000428$ 0.00000428

-0.66%

-1.40%

-19.14%

-19.14%

Just A Boring Guy (BORING GUY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000432. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000428 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000439 ක උපරිම අගයක් අතර BORING GUY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BORING GUYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00012841 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000428 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BORING GUY පසුගිය පැය තුල, -0.66% කින්, පැය 24 තුල, -1.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Just A Boring Guy (BORING GUY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.32K
$ 4.32K$ 4.32K

--
----

$ 4.32K
$ 4.32K$ 4.32K

998.70M
998.70M 998.70M

998,704,944.277206
998,704,944.277206 998,704,944.277206

Just A Boring Guy හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.70M සමඟින් BORING GUY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998704944.277206 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.32K කි.

Just A Boring Guy (BORING GUY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Just A Boring Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Just A Boring Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000016730 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Just A Boring Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000017409 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Just A Boring Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000004498931736511586 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.40%
දින 30 යි$ -0.0000016730-38.72%
දින 60 යි$ -0.0000017409-40.30%
දින 90 යි$ -0.000004498931736511586-51.01%

Just A Boring Guy (BORING GUY) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Just A Boring Guy මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Just A Boring Guy (BORING GUY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Just A Boring Guy (BORING GUY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Just A Boring Guy සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Just A Boring Guy මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BORING GUY දේශීය මුදල් වෙත

Just A Boring Guy (BORING GUY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Just A Boring GuyBORING GUY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BORING GUY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Just A Boring Guy (BORING GUY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Just A Boring Guy (BORING GUY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BORING GUY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000432 USD වේ.
BORING GUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BORING GUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000432 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Just A Boring Guy හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BORING GUY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BORING GUY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BORING GUY හි සංසරණ සැපයුම 998.70M USD වේ.
BORING GUY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00012841 USD ක ATH මිලක් BORING GUY අත්කර ගති.
BORING GUY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000428 USD ක ATL මිලක් BORING GUY අත්කර ගති.
BORING GUY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BORING GUY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BORING GUY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BORING GUY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BORING GUY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:40:10 (UTC+8)

Just A Boring Guy (BORING GUY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,801.30
$100,801.30$100,801.30

-1.18%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,284.91
$3,284.91$3,284.91

-0.45%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1808
$1.1808$1.1808

+37.62%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,801.30
$100,801.30$100,801.30

-1.18%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,284.91
$3,284.91$3,284.91

-0.45%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1930
$2.1930$2.1930

-1.85%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$953.69
$953.69$953.69

+2.14%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012041
$0.00012041$0.00012041

+2,308.20%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.411
$4.411$4.411

+341.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007537
$0.007537$0.007537

+253.18%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003333
$0.00003333$0.00003333

+209.47%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$15.8838
$15.8838$15.8838

+159.96%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1055
$0.1055$0.1055

+111.00%