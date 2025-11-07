jungle bay memes මිල (JBM)
-0.26%
+0.79%
-22.88%
-22.88%
jungle bay memes (JBM) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර JBM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JBMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JBM පසුගිය පැය තුල, -0.26% කින්, පැය 24 තුල, +0.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
jungle bay memes හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 160.18K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 93.24B සමඟින් JBM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 93243552077.89908 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 160.18K කි.
අද දිනය තුළ, jungle bay memesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, jungle bay memesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, jungle bay memesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, jungle bay memesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.79%
|දින 30 යි
|$ 0
|-47.27%
|දින 60 යි
|$ 0
|-44.90%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.
Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.
No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.
Origin thread: see Official Links below.
