JobIess මිල (JOBIESS)
+2.40%
-1.93%
-27.04%
-27.04%
JobIess (JOBIESS) තත්ය කාලීන මිල $0.00094447. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00091394 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00104819 ක උපරිම අගයක් අතර JOBIESS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JOBIESSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01618855 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00076098 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JOBIESS පසුගිය පැය තුල, +2.40% කින්, පැය 24 තුල, -1.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
JobIess හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 945.84K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් JOBIESS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 945.84K කි.
අද දිනය තුළ, JobIessහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, JobIessහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008643507 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, JobIessහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, JobIessහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.93%
|දින 30 යි
|$ -0.0008643507
|-91.51%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain.
JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities.
👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.
