සජීවී jAsset jUSD සඳහා අද මිල 0.974826 USD කි. JUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JUSD ගැන වැඩි විස්තර

JUSD මිල තොරතුරු

JUSD යනු කුමක්ද

JUSD නිල වෙබ් අඩවිය

JUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JUSD මිල පුරෝකථනය

jAsset jUSD ලාංඡනය

jAsset jUSD මිල (JUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 JUSD සිට USD සජීවී මිල:

$0.974826
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
jAsset jUSD (JUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:37:09 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.969187
පැය 24 පහළ
$ 0.981829
24H ඉහළ

$ 0.969187
$ 0.981829
$ 1.062
$ 0.35345
+0.01%

+0.02%

-0.44%

-0.44%

jAsset jUSD (JUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.974826. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.969187 ක අවම අගයක් සහ $ 0.981829 ක උපරිම අගයක් අතර JUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.062 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.35345 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JUSD පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

jAsset jUSD (JUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 676.58K
--
$ 676.58K
694.05K
694,048.9934644544
jAsset jUSD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 676.58K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 694.05K සමඟින් JUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 694048.9934644544 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 676.58K කි.

jAsset jUSD (JUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, jAsset jUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00024129 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, jAsset jUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0068079898 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, jAsset jUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0213926540 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, jAsset jUSDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0067457329387761 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00024129+0.02%
දින 30 යි$ -0.0068079898-0.69%
දින 60 යි$ -0.0213926540-2.19%
දින 90 යි$ +0.0067457329387761+0.70%

jAsset jUSD (JUSD) යනු කුමක්ද

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

jAsset jUSD (JUSD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

jAsset jUSD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ jAsset jUSD (JUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ jAsset jUSD (JUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? jAsset jUSD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් jAsset jUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JUSD දේශීය මුදල් වෙත

jAsset jUSD (JUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

jAsset jUSDJUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: jAsset jUSD (JUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

jAsset jUSD (JUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.974826 USD වේ.
JUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.974826 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
jAsset jUSD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 676.58K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JUSD හි සංසරණ සැපයුම 694.05K USD වේ.
JUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.062 USD ක ATH මිලක් JUSD අත්කර ගති.
JUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.35345 USD ක ATL මිලක් JUSD අත්කර ගති.
JUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී JUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
jAsset jUSD (JUSD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

