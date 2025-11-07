Japanese Pygmy Hippo මිල (UTA)
-0.88%
-2.88%
-21.95%
-21.95%
Japanese Pygmy Hippo (UTA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර UTA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UTAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UTA පසුගිය පැය තුල, -0.88% කින්, පැය 24 තුල, -2.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.95% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Japanese Pygmy Hippo හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.82K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69B සමඟින් UTA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.82K කි.
අද දිනය තුළ, Japanese Pygmy Hippoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Japanese Pygmy Hippoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Japanese Pygmy Hippoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Japanese Pygmy Hippoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.88%
|දින 30 යි
|$ 0
|-39.94%
|දින 60 යි
|$ 0
|-60.42%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.
Japanese Pygmy HippoUTA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UTA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
