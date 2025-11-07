හුවමාරුවDEX+
සජීවී Jakpot Games සඳහා අද මිල 0.00003929 USD කි. JAKPOT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JAKPOT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Jakpot Games සඳහා අද මිල 0.00003929 USD කි. JAKPOT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JAKPOT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JAKPOT ගැන වැඩි විස්තර

JAKPOT මිල තොරතුරු

JAKPOT යනු කුමක්ද

JAKPOT නිල වෙබ් අඩවිය

JAKPOT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JAKPOT මිල පුරෝකථනය

Jakpot Games ලාංඡනය

Jakpot Games මිල (JAKPOT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 JAKPOT සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Jakpot Games (JAKPOT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:44:23 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) මිල තොරතුරු (USD)

Jakpot Games (JAKPOT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003929. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003847 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004068 ක උපරිම අගයක් අතර JAKPOT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JAKPOTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00464997 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003555 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JAKPOT පසුගිය පැය තුල, -1.64% කින්, පැය 24 තුල, -2.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -40.79% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Jakpot Games (JAKPOT) වෙළඳපල තොරතුරු

Jakpot Games හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 38.78K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 987.01M සමඟින් JAKPOT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 987014572.562532 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 38.78K කි.

Jakpot Games (JAKPOT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Jakpot Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Jakpot Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000335601 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Jakpot Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000323818 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Jakpot Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.01%
දින 30 යි$ -0.0000335601-85.41%
දින 60 යි$ -0.0000323818-82.41%
දින 90 යි$ 0--

Jakpot Games (JAKPOT) යනු කුමක්ද

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Jakpot Games (JAKPOT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Jakpot Games මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Jakpot Games (JAKPOT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Jakpot Games (JAKPOT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Jakpot Games සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Jakpot Games මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JAKPOT දේශීය මුදල් වෙත

Jakpot Games (JAKPOT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Jakpot GamesJAKPOT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JAKPOT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jakpot Games (JAKPOT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Jakpot Games (JAKPOT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JAKPOT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003929 USD වේ.
JAKPOT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JAKPOT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003929 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Jakpot Games හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JAKPOT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 38.78K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JAKPOT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JAKPOT හි සංසරණ සැපයුම 987.01M USD වේ.
JAKPOT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00464997 USD ක ATH මිලක් JAKPOT අත්කර ගති.
JAKPOT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003555 USD ක ATL මිලක් JAKPOT අත්කර ගති.
JAKPOT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JAKPOT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී JAKPOT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JAKPOT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JAKPOT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:44:23 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

