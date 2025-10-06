සජීවී Ishi Go සඳහා අද මිල 0.00005226 USD කි. ISHI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ISHI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Ishi Go සඳහා අද මිල 0.00005226 USD කි. ISHI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ISHI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Ishi Go ලාංඡනය

Ishi Go මිල (ISHI)

පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:31 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) මිල තොරතුරු (USD)

Ishi Go (ISHI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00005226. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000521 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00005542 ක උපරිම අගයක් අතර ISHI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ISHIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00194537 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000845 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ISHI පසුගිය පැය තුල, -0.06% කින්, පැය 24 තුල, -3.67% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +67.81% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ishi Go (ISHI) වෙළඳපල තොරතුරු

Ishi Go හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 52.27K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් ISHI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 52.27K කි.

Ishi Go (ISHI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ishi Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ishi Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000236359 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ishi Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000132258 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ishi Goහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00009430583445184627 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.67%
දින 30 යි$ +0.0000236359+45.23%
දින 60 යි$ +0.0000132258+25.31%
දින 90 යි$ -0.00009430583445184627-64.34%

Ishi Go (ISHI) යනු කුමක්ද

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ishi Go මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ishi Go (ISHI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ishi Go (ISHI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ishi Go සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ishi Go මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ISHI දේශීය මුදල් වෙත

Ishi Go (ISHI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ishi GoISHI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ISHI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ishi Go (ISHI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ishi Go (ISHI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ISHI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00005226 USD වේ.
ISHI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ISHI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00005226 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ishi Go හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ISHI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 52.27K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ISHI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ISHI හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
ISHI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00194537 USD ක ATH මිලක් ISHI අත්කර ගති.
ISHI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000845 USD ක ATL මිලක් ISHI අත්කර ගති.
ISHI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ISHI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ISHI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ISHI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ISHI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:31 (UTC+8)

