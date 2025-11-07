හුවමාරුවDEX+
සජීවී IRL ANI සඳහා අද මිල 0.00001057 USD කි. URI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි URI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී IRL ANI සඳහා අද මිල 0.00001057 USD කි. URI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි URI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

URI ගැන වැඩි විස්තර

URI මිල තොරතුරු

URI යනු කුමක්ද

URI නිල වෙබ් අඩවිය

URI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

URI මිල පුරෝකථනය

IRL ANI ලාංඡනය

IRL ANI මිල (URI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 URI සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+10.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
IRL ANI (URI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:35 (UTC+8)

IRL ANI (URI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947
පැය 24 පහළ
$ 0.00001056
$ 0.00001056$ 0.00001056
24H ඉහළ

$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947

$ 0.00001056
$ 0.00001056$ 0.00001056

$ 0.00006802
$ 0.00006802$ 0.00006802

$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947

+3.12%

+10.31%

-28.45%

-28.45%

IRL ANI (URI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001057. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000947 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001056 ක උපරිම අගයක් අතර URI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. URIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00006802 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000947 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව URI පසුගිය පැය තුල, +3.12% කින්, පැය 24 තුල, +10.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

IRL ANI (URI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.56K
$ 10.56K$ 10.56K

--
----

$ 10.56K
$ 10.56K$ 10.56K

999.62M
999.62M 999.62M

999,623,132.8719997
999,623,132.8719997 999,623,132.8719997

IRL ANI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.62M සමඟින් URI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999623132.8719997 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.56K කි.

IRL ANI (URI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, IRL ANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IRL ANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000059261 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IRL ANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IRL ANIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+10.31%
දින 30 යි$ -0.0000059261-56.06%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

IRL ANI (URI) යනු කුමක්ද

1万🖤ani

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

IRL ANI (URI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

IRL ANI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ IRL ANI (URI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ IRL ANI (URI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? IRL ANI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් IRL ANI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

URI දේශීය මුදල් වෙත

IRL ANI (URI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IRL ANIURI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් URI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: IRL ANI (URI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

IRL ANI (URI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද URI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001057 USD වේ.
URI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
URI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001057 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
IRL ANI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
URI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
URI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
URI හි සංසරණ සැපයුම 999.62M USD වේ.
URI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00006802 USD ක ATH මිලක් URI අත්කර ගති.
URI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000947 USD ක ATL මිලක් URI අත්කර ගති.
URI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
URI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී URI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව URI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා URI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:35 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

