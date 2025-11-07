හුවමාරුවDEX+
සජීවී INVEST TO EARN සඳහා අද මිල 0.00001001 USD කි. INVEST සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි INVEST මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

INVEST ගැන වැඩි විස්තර

INVEST මිල තොරතුරු

INVEST යනු කුමක්ද

INVEST නිල වෙබ් අඩවිය

INVEST ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

INVEST මිල පුරෝකථනය

INVEST TO EARN ලාංඡනය

INVEST TO EARN මිල (INVEST)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 INVEST සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
INVEST TO EARN (INVEST) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:28 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000919
$ 0.0000919$ 0.0000919

$ 0.00000811
$ 0.00000811$ 0.00000811

--

--

0.00%

0.00%

INVEST TO EARN (INVEST) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001001. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර INVEST වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INVESTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0000919 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000811 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INVEST පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

INVEST TO EARN (INVEST) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

INVEST TO EARN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.50K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 949.79M සමඟින් INVEST හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 949791601.53 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.50K කි.

INVEST TO EARN (INVEST) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, INVEST TO EARNහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, INVEST TO EARNහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, INVEST TO EARNහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000001241 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, INVEST TO EARNහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0.00000000000.00%
දින 60 යි$ -0.0000001241-1.24%
දින 90 යි$ 0--

INVEST TO EARN (INVEST) යනු කුමක්ද

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

INVEST TO EARN (INVEST) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

INVEST TO EARN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ INVEST TO EARN (INVEST) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ INVEST TO EARN (INVEST) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? INVEST TO EARN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් INVEST TO EARN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

INVEST දේශීය මුදල් වෙත

INVEST TO EARN (INVEST) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

INVEST TO EARNINVEST හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් INVEST ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: INVEST TO EARN (INVEST) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

INVEST TO EARN (INVEST) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද INVEST හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001001 USD වේ.
INVEST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
INVEST සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001001 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
INVEST TO EARN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
INVEST සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.50K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
INVEST හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
INVEST හි සංසරණ සැපයුම 949.79M USD වේ.
INVEST හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0000919 USD ක ATH මිලක් INVEST අත්කර ගති.
INVEST හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000811 USD ක ATL මිලක් INVEST අත්කර ගති.
INVEST හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
INVEST සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී INVEST වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව INVEST මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා INVEST මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:28 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

