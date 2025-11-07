හුවමාරුවDEX+
සජීවී Introvert Coin සඳහා අද මිල 0.00000624 USD කි. INTROVERT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි INTROVERT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

INTROVERT ගැන වැඩි විස්තර

INTROVERT මිල තොරතුරු

INTROVERT යනු කුමක්ද

INTROVERT නිල වෙබ් අඩවිය

INTROVERT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

INTROVERT මිල පුරෝකථනය

Introvert Coin ලාංඡනය

Introvert Coin මිල (INTROVERT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 INTROVERT සිට USD සජීවී මිල:

-2.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Introvert Coin (INTROVERT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:07 (UTC+8)

Introvert Coin (INTROVERT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-2.19%

-16.18%

-16.18%

Introvert Coin (INTROVERT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000624. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000624 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000642 ක උපරිම අගයක් අතර INTROVERT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INTROVERTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00183675 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000594 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INTROVERT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Introvert Coin (INTROVERT) වෙළඳපල තොරතුරු

Introvert Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.24K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.42M සමඟින් INTROVERT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999420140.014032 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.24K කි.

Introvert Coin (INTROVERT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Introvert Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Introvert Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000020241 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Introvert Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000019151 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Introvert Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000002883143680446366 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.19%
දින 30 යි$ -0.0000020241-32.43%
දින 60 යි$ -0.0000019151-30.69%
දින 90 යි$ -0.000002883143680446366-31.60%

Introvert Coin (INTROVERT) යනු කුමක්ද

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Introvert Coin (INTROVERT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Introvert Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Introvert Coin (INTROVERT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Introvert Coin (INTROVERT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Introvert Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Introvert Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

INTROVERT දේශීය මුදල් වෙත

Introvert Coin (INTROVERT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Introvert CoinINTROVERT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් INTROVERT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Introvert Coin (INTROVERT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Introvert Coin (INTROVERT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද INTROVERT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000624 USD වේ.
INTROVERT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
INTROVERT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000624 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Introvert Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
INTROVERT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.24K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
INTROVERT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
INTROVERT හි සංසරණ සැපයුම 999.42M USD වේ.
INTROVERT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00183675 USD ක ATH මිලක් INTROVERT අත්කර ගති.
INTROVERT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000594 USD ක ATL මිලක් INTROVERT අත්කර ගති.
INTROVERT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
INTROVERT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී INTROVERT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව INTROVERT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා INTROVERT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:07 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

