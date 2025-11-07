හුවමාරුවDEX+
සජීවී Internet2 Fund සඳහා අද මිල 0.00000984 USD කි. BETANET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BETANET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Internet2 Fund ලාංඡනය

Internet2 Fund මිල (BETANET)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BETANET සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+2.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Internet2 Fund (BETANET) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:00 (UTC+8)

Internet2 Fund (BETANET) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936
පැය 24 පහළ
$ 0.00001037
$ 0.00001037$ 0.00001037
24H ඉහළ

$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936

$ 0.00001037
$ 0.00001037$ 0.00001037

$ 0.0001301
$ 0.0001301$ 0.0001301

$ 0.00000627
$ 0.00000627$ 0.00000627

-1.08%

+2.83%

+13.73%

+13.73%

Internet2 Fund (BETANET) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000984. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000936 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001037 ක උපරිම අගයක් අතර BETANET වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BETANETහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0001301 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000627 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BETANET පසුගිය පැය තුල, -1.08% කින්, පැය 24 තුල, +2.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +13.73% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Internet2 Fund (BETANET) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

--
----

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

999.10M
999.10M 999.10M

999,095,667.1130418
999,095,667.1130418 999,095,667.1130418

Internet2 Fund හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.83K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.10M සමඟින් BETANET හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999095667.1130418 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.83K කි.

Internet2 Fund (BETANET) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Internet2 Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Internet2 Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000016596 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Internet2 Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000011305 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Internet2 Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.83%
දින 30 යි$ -0.0000016596-16.86%
දින 60 යි$ +0.0000011305+11.49%
දින 90 යි$ 0--

Internet2 Fund (BETANET) යනු කුමක්ද

Fund the internet2

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Internet2 Fund (BETANET) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Internet2 Fund මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Internet2 Fund (BETANET) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Internet2 Fund (BETANET) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Internet2 Fund සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Internet2 Fund මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BETANET දේශීය මුදල් වෙත

Internet2 Fund (BETANET) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Internet2 FundBETANET හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BETANET ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Internet2 Fund (BETANET) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Internet2 Fund (BETANET) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BETANET හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000984 USD වේ.
BETANET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BETANET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000984 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Internet2 Fund හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BETANET සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.83K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BETANET හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BETANET හි සංසරණ සැපයුම 999.10M USD වේ.
BETANET හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0001301 USD ක ATH මිලක් BETANET අත්කර ගති.
BETANET හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000627 USD ක ATL මිලක් BETANET අත්කර ගති.
BETANET හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BETANET සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BETANET වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BETANET මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BETANET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:39:00 (UTC+8)

Internet2 Fund (BETANET) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

