International Stable Currency (ISC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
International Stable Currency (ISC) තොරතුරු
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto.
What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors.
History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers.
What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s
What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
International Stable Currency (ISC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
International Stable Currency (ISC) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
International Stable Currency (ISC) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා International Stable CurrencyISC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම ISC ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු ISC ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට ISC ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, ISC ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
ISC මිල පුරෝකථනය
ISC කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ ISC මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
