සජීවී Inspira සඳහා අද මිල 0.00002478 USD කි. INSPI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි INSPI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

INSPI ගැන වැඩි විස්තර

INSPI මිල තොරතුරු

INSPI යනු කුමක්ද

INSPI ධවල පත්‍රිකාව

INSPI නිල වෙබ් අඩවිය

INSPI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

INSPI මිල පුරෝකථනය

Inspira ලාංඡනය

Inspira මිල (INSPI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 INSPI සිට USD සජීවී මිල:

0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Inspira (INSPI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:47 (UTC+8)

Inspira (INSPI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00096958
$ 0.00096958$ 0.00096958

$ 0.00002455
$ 0.00002455$ 0.00002455

-12.71%

-12.71%

Inspira (INSPI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002478. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර INSPI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INSPIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00096958 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002455 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INSPI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Inspira (INSPI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.32K
$ 11.32K$ 11.32K

$ 24.78K
$ 24.78K$ 24.78K

456.90M
456.90M 456.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Inspira හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 456.90M සමඟින් INSPI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.78K කි.

Inspira (INSPI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Inspiraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Inspiraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000075634 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Inspiraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000095481 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Inspiraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000075634-30.52%
දින 60 යි$ -0.0000095481-38.53%
දින 90 යි$ 0--

Inspira (INSPI) යනු කුමක්ද

Inspira is a pioneering AI-powered EduFi platform that combines real-time, human-like AI tutors with blockchain-based incentive systems to create a decentralized, accessible, and intelligent educational ecosystem. It offers a full suite of tools, including Learn-to-Earn rewards, smart contract security scanners, AI content verification, and multilingual support. By integrating education, AI, and Web3 technology, Inspira empowers students, teachers, developers, and lifelong learners to engage in personalized education while earning rewards, ensuring a borderless and equitable learning experience.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Inspira මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Inspira (INSPI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Inspira (INSPI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Inspira සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Inspira මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

INSPI දේශීය මුදල් වෙත

Inspira (INSPI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

InspiraINSPI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් INSPI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Inspira (INSPI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Inspira (INSPI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද INSPI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002478 USD වේ.
INSPI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
INSPI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002478 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Inspira හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
INSPI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
INSPI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
INSPI හි සංසරණ සැපයුම 456.90M USD වේ.
INSPI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00096958 USD ක ATH මිලක් INSPI අත්කර ගති.
INSPI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002455 USD ක ATL මිලක් INSPI අත්කර ගති.
INSPI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
INSPI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී INSPI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව INSPI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා INSPI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:47 (UTC+8)

Inspira (INSPI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

