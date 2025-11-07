infraX මිල (INFRA)
-0.42%
+4.22%
-18.09%
-18.09%
infraX (INFRA) තත්ය කාලීන මිල $0.481069. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.447106 ක අවම අගයක් සහ $ 0.485632 ක උපරිම අගයක් අතර INFRA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INFRAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 45.71 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.327661 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INFRA පසුගිය පැය තුල, -0.42% කින්, පැය 24 තුල, +4.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
infraX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 482.41K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් INFRA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 482.41K කි.
අද දිනය තුළ, infraXහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01948571 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, infraXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.2863300077 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, infraXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.2509749961 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, infraXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -2.7542208595081077 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.01948571
|+4.22%
|දින 30 යි
|$ -0.2863300077
|-59.51%
|දින 60 යි
|$ -0.2509749961
|-52.17%
|දින 90 යි
|$ -2.7542208595081077
|-85.13%
InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.
Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.
InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.
Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.
infraXINFRA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් INFRA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
