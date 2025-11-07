හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී IncogniFi සඳහා අද මිල 0.0154601 USD කි. INFI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි INFI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී IncogniFi සඳහා අද මිල 0.0154601 USD කි. INFI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි INFI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

INFI ගැන වැඩි විස්තර

INFI මිල තොරතුරු

INFI යනු කුමක්ද

INFI ධවල පත්‍රිකාව

INFI නිල වෙබ් අඩවිය

INFI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

INFI මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

IncogniFi ලාංඡනය

IncogniFi මිල (INFI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 INFI සිට USD සජීවී මිල:

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
IncogniFi (INFI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:33 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

IncogniFi (INFI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0154601. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර INFI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INFIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04518864 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01540281 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INFI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

IncogniFi (INFI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

IncogniFi හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 900.00K සමඟින් INFI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.46K කි.

IncogniFi (INFI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003681080 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.010605775977827266 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0.00000000000.00%
දින 60 යි$ -0.0003681080-2.38%
දින 90 යි$ -0.010605775977827266-40.68%

IncogniFi (INFI) යනු කුමක්ද

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

IncogniFi මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ IncogniFi (INFI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ IncogniFi (INFI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? IncogniFi සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් IncogniFi මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

INFI දේශීය මුදල් වෙත

IncogniFi (INFI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IncogniFiINFI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් INFI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: IncogniFi (INFI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

IncogniFi (INFI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද INFI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0154601 USD වේ.
INFI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
INFI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0154601 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
IncogniFi හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
INFI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
INFI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
INFI හි සංසරණ සැපයුම 900.00K USD වේ.
INFI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04518864 USD ක ATH මිලක් INFI අත්කර ගති.
INFI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01540281 USD ක ATL මිලක් INFI අත්කර ගති.
INFI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
INFI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී INFI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව INFI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා INFI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:33 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,781.57
$100,781.57$100,781.57

-1.20%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,284.29
$3,284.29$3,284.29

-0.47%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1711
$1.1711$1.1711

+36.49%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.49
$154.49$154.49

-0.91%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,781.57
$100,781.57$100,781.57

-1.20%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,284.29
$3,284.29$3,284.29

-0.47%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.49
$154.49$154.49

-0.91%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1916
$2.1916$2.1916

-1.91%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$952.92
$952.92$952.92

+2.06%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011000
$0.00011000$0.00011000

+2,100.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.361
$4.361$4.361

+336.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007484
$0.007484$0.007484

+250.70%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003350
$0.00003350$0.00003350

+211.04%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$15.8620
$15.8620$15.8620

+159.60%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1044
$0.1044$0.1044

+108.80%