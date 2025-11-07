IncogniFi මිල (INFI)
IncogniFi (INFI) තත්ය කාලීන මිල $0.0154601. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර INFI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. INFIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04518864 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01540281 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව INFI පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
IncogniFi හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 900.00K සමඟින් INFI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.46K කි.
අද දිනය තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003681080 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IncogniFiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.010605775977827266 විය.
As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.
As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.
While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.
IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.
Ecosystem Products
IncogniFiINFI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
