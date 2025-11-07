හුවමාරුවDEX+
සජීවී in real life coin සඳහා අද මිල 0.00003291 USD කි. IRLCOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IRLCOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

IRLCOIN ගැන වැඩි විස්තර

IRLCOIN මිල තොරතුරු

IRLCOIN යනු කුමක්ද

IRLCOIN නිල වෙබ් අඩවිය

IRLCOIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IRLCOIN මිල පුරෝකථනය

in real life coin ලාංඡනය

in real life coin මිල (IRLCOIN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 IRLCOIN සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-6.60%1D
USD
in real life coin (IRLCOIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:43:46 (UTC+8)

in real life coin (IRLCOIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003253
$ 0.00003253$ 0.00003253
පැය 24 පහළ
$ 0.00003717
$ 0.00003717$ 0.00003717
24H ඉහළ

$ 0.00003253
$ 0.00003253$ 0.00003253

$ 0.00003717
$ 0.00003717$ 0.00003717

$ 0.00322377
$ 0.00322377$ 0.00322377

$ 0.00003253
$ 0.00003253$ 0.00003253

-2.51%

-6.68%

-88.96%

-88.96%

in real life coin (IRLCOIN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003291. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003253 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003717 ක උපරිම අගයක් අතර IRLCOIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IRLCOINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00322377 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003253 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IRLCOIN පසුගිය පැය තුල, -2.51% කින්, පැය 24 තුල, -6.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -88.96% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

in real life coin (IRLCOIN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,416.907248
999,814,416.907248 999,814,416.907248

in real life coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 32.94K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.81M සමඟින් IRLCOIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999814416.907248 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.94K කි.

in real life coin (IRLCOIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, in real life coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, in real life coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000299876 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, in real life coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000322218 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, in real life coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-6.68%
දින 30 යි$ -0.0000299876-91.12%
දින 60 යි$ -0.0000322218-97.90%
දින 90 යි$ 0--

in real life coin (IRLCOIN) යනු කුමක්ද

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

in real life coin (IRLCOIN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

in real life coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ in real life coin (IRLCOIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ in real life coin (IRLCOIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? in real life coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් in real life coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

IRLCOIN දේශීය මුදල් වෙත

in real life coin (IRLCOIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

in real life coinIRLCOIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IRLCOIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: in real life coin (IRLCOIN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

in real life coin (IRLCOIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද IRLCOIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003291 USD වේ.
IRLCOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
IRLCOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003291 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
in real life coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
IRLCOIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 32.94K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
IRLCOIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
IRLCOIN හි සංසරණ සැපයුම 999.81M USD වේ.
IRLCOIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00322377 USD ක ATH මිලක් IRLCOIN අත්කර ගති.
IRLCOIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003253 USD ක ATL මිලක් IRLCOIN අත්කර ගති.
IRLCOIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
IRLCOIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී IRLCOIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව IRLCOIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා IRLCOIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:43:46 (UTC+8)

in real life coin (IRLCOIN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

