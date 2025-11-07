හුවමාරුවDEX+
සජීවී Iggy The Iguana සඳහා අද මිල 0 USD කි. IGGY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IGGY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Iggy The Iguana සඳහා අද මිල 0 USD කි. IGGY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IGGY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

IGGY ගැන වැඩි විස්තර

IGGY මිල තොරතුරු

IGGY යනු කුමක්ද

IGGY නිල වෙබ් අඩවිය

IGGY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IGGY මිල පුරෝකථනය

Iggy The Iguana ලාංඡනය

Iggy The Iguana මිල (IGGY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 IGGY සිට USD සජීවී මිල:

$0.00011103
$0.00011103$0.00011103
+0.30%1D
mexc
USD
Iggy The Iguana (IGGY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:03:34 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.65%

-14.90%

-14.90%

Iggy The Iguana (IGGY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර IGGY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IGGYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00110577 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IGGY පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.65% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Iggy The Iguana (IGGY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 111.03K
$ 111.03K$ 111.03K

--
----

$ 111.03K
$ 111.03K$ 111.03K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Iggy The Iguana හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 111.03K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් IGGY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 111.03K කි.

Iggy The Iguana (IGGY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Iggy The Iguanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Iggy The Iguanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Iggy The Iguanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Iggy The Iguanaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.65%
දින 30 යි$ 0-58.69%
දින 60 යි$ 0-83.62%
දින 90 යි$ 0--

Iggy The Iguana (IGGY) යනු කුමක්ද

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Iggy The Iguana (IGGY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Iggy The Iguana මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Iggy The Iguana (IGGY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Iggy The Iguana (IGGY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Iggy The Iguana සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Iggy The Iguana මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

IGGY දේශීය මුදල් වෙත

Iggy The Iguana (IGGY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Iggy The IguanaIGGY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IGGY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Iggy The Iguana (IGGY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Iggy The Iguana (IGGY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද IGGY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
IGGY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
IGGY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Iggy The Iguana හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
IGGY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 111.03K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
IGGY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
IGGY හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
IGGY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00110577 USD ක ATH මිලක් IGGY අත්කර ගති.
IGGY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් IGGY අත්කර ගති.
IGGY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
IGGY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී IGGY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව IGGY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා IGGY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Iggy The Iguana (IGGY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

