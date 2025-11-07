Idle Network මිල (IDLE)
--
--
0.00%
0.00%
Idle Network (IDLE) තත්ය කාලීන මිල $0.00733572. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර IDLE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IDLEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.74 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00144241 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IDLE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Idle Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 545.07K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 74.30M සමඟින් IDLE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 733.57K කි.
අද දිනය තුළ, Idle Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Idle Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0063247734 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Idle Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Idle Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0063247734
|-86.21%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.
As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.
Idle NetworkIDLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IDLE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
