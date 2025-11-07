හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ideaology සඳහා අද මිල 0.00003628 USD කි. IDEA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IDEA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

IDEA ගැන වැඩි විස්තර

IDEA මිල තොරතුරු

IDEA යනු කුමක්ද

IDEA නිල වෙබ් අඩවිය

IDEA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IDEA මිල පුරෝකථනය

Ideaology ලාංඡනය

Ideaology මිල (IDEA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 IDEA සිට USD සජීවී මිල:

+8.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Ideaology (IDEA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:12 (UTC+8)

Ideaology (IDEA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.05%

+13.40%

+1.09%

+1.09%

Ideaology (IDEA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003628. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003059 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003797 ක උපරිම අගයක් අතර IDEA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IDEAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.963831 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001744 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IDEA පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, +13.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ideaology (IDEA) වෙළඳපල තොරතුරු

Ideaology හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 18.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.00M සමඟින් IDEA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 18.14K කි.

Ideaology (IDEA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ideaologyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ideaologyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000086263 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ideaologyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000041089 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ideaologyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00003410067511017779 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+13.40%
දින 30 යි$ -0.0000086263-23.77%
දින 60 යි$ -0.0000041089-11.32%
දින 90 යි$ -0.00003410067511017779-48.45%

Ideaology (IDEA) යනු කුමක්ද

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ideaology (IDEA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ideaology මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ideaology (IDEA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ideaology (IDEA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ideaology සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ideaology මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

IDEA දේශීය මුදල් වෙත

Ideaology (IDEA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IdeaologyIDEA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IDEA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ideaology (IDEA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ideaology (IDEA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද IDEA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003628 USD වේ.
IDEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
IDEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003628 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ideaology හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
IDEA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 18.14K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
IDEA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
IDEA හි සංසරණ සැපයුම 500.00M USD වේ.
IDEA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.963831 USD ක ATH මිලක් IDEA අත්කර ගති.
IDEA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001744 USD ක ATL මිලක් IDEA අත්කර ගති.
IDEA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
IDEA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී IDEA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව IDEA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා IDEA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:12 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

