සජීවී IdeaFoundry Subsidies Agent සඳහා අද මිල 0.00001169 USD කි. SUBS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUBS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SUBS ගැන වැඩි විස්තර

SUBS මිල තොරතුරු

SUBS යනු කුමක්ද

SUBS ධවල පත්‍රිකාව

SUBS නිල වෙබ් අඩවිය

SUBS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SUBS මිල පුරෝකථනය

IdeaFoundry Subsidies Agent ලාංඡනය

IdeaFoundry Subsidies Agent මිල (SUBS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SUBS සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+28.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:05 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904
පැය 24 පහළ
$ 0.00001186
$ 0.00001186$ 0.00001186
24H ඉහළ

$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904

$ 0.00001186
$ 0.00001186$ 0.00001186

$ 0.00011115
$ 0.00011115$ 0.00011115

$ 0.00000848
$ 0.00000848$ 0.00000848

-0.88%

+29.22%

+2.91%

+2.91%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001169. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000904 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001186 ක උපරිම අගයක් අතර SUBS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUBSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00011115 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000848 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUBS පසුගිය පැය තුල, -0.88% කින්, පැය 24 තුල, +29.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

--
----

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IdeaFoundry Subsidies Agent හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් SUBS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.69K කි.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000006370 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000059113 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00002763919983275083 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+29.22%
දින 30 යි$ -0.0000006370-5.44%
දින 60 යි$ -0.0000059113-50.56%
දින 90 යි$ -0.00002763919983275083-70.27%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) යනු කුමක්ද

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

IdeaFoundry Subsidies Agent මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? IdeaFoundry Subsidies Agent සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් IdeaFoundry Subsidies Agent මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUBS දේශීය මුදල් වෙත

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IdeaFoundry Subsidies AgentSUBS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUBS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUBS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001169 USD වේ.
SUBS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUBS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001169 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
IdeaFoundry Subsidies Agent හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUBS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUBS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUBS හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
SUBS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00011115 USD ක ATH මිලක් SUBS අත්කර ගති.
SUBS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000848 USD ක ATL මිලක් SUBS අත්කර ගති.
SUBS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUBS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUBS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUBS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUBS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:38:05 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

