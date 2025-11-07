IdeaFoundry Subsidies Agent මිල (SUBS)
-0.88%
+29.22%
+2.91%
+2.91%
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) තත්ය කාලීන මිල $0.00001169. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000904 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001186 ක උපරිම අගයක් අතර SUBS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUBSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00011115 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000848 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUBS පසුගිය පැය තුල, -0.88% කින්, පැය 24 තුල, +29.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
IdeaFoundry Subsidies Agent හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් SUBS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.69K කි.
අද දිනය තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000006370 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000059113 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IdeaFoundry Subsidies Agentහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00002763919983275083 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+29.22%
|දින 30 යි
|$ -0.0000006370
|-5.44%
|දින 60 යි
|$ -0.0000059113
|-50.56%
|දින 90 යි
|$ -0.00002763919983275083
|-70.27%
A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.
This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.
It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
