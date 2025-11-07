හුවමාරුවDEX+
සජීවී Icopax සඳහා අද මිල 0.00374094 USD කි. $IPAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $IPAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$IPAX ගැන වැඩි විස්තර

$IPAX මිල තොරතුරු

$IPAX යනු කුමක්ද

$IPAX ධවල පත්‍රිකාව

$IPAX නිල වෙබ් අඩවිය

$IPAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

$IPAX මිල පුරෝකථනය

Icopax ලාංඡනය

Icopax මිල ($IPAX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 $IPAX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00374094
$0.00374094
-5.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Icopax ($IPAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:55:40 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00329564
$ 0.00329564
පැය 24 පහළ
$ 0.00450484
$ 0.00450484
24H ඉහළ

$ 0.00329564
$ 0.00329564

$ 0.00450484
$ 0.00450484

$ 0.054483
$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323

-0.06%

-5.23%

-15.34%

-15.34%

Icopax ($IPAX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00374094. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00329564 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00450484 ක උපරිම අගයක් අතර $IPAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $IPAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.054483 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00196323 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $IPAX පසුගිය පැය තුල, -0.06% කින්, පැය 24 තුල, -5.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Icopax ($IPAX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.12M
$ 1.12M

--
--

$ 1.12M
$ 1.12M

300.00M
300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0

Icopax හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.12M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 300.00M සමඟින් $IPAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 300000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.12M කි.

Icopax ($IPAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Icopaxහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000206725120060017 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Icopaxහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0027534444 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Icopaxහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Icopaxහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000206725120060017-5.23%
දින 30 යි$ -0.0027534444-73.60%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Icopax ($IPAX) යනු කුමක්ද

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Icopax මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Icopax ($IPAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Icopax ($IPAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Icopax සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Icopax මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

$IPAX දේශීය මුදල් වෙත

Icopax ($IPAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Icopax$IPAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $IPAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Icopax ($IPAX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Icopax ($IPAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද $IPAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00374094 USD වේ.
$IPAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
$IPAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00374094 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Icopax හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
$IPAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.12M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
$IPAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
$IPAX හි සංසරණ සැපයුම 300.00M USD වේ.
$IPAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.054483 USD ක ATH මිලක් $IPAX අත්කර ගති.
$IPAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00196323 USD ක ATL මිලක් $IPAX අත්කර ගති.
$IPAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
$IPAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී $IPAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව $IPAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා $IPAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:55:40 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

