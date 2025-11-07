Ice Land මිල (ICELAND)
--
-1.91%
+12.69%
+12.69%
Ice Land (ICELAND) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ICELAND වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ICELANDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ICELAND පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +12.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ice Land හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 218.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69T සමඟින් ICELAND හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 218.09K කි.
අද දිනය තුළ, Ice Landහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ice Landහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ice Landහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ice Landහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.91%
|දින 30 යි
|$ 0
|-24.50%
|දින 60 යි
|$ 0
|-61.08%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series.
For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf.
