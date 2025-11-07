iAero Protocol LIQ මිල (LIQ)
iAero Protocol LIQ (LIQ) තත්ය කාලීන මිල $0.098428. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර LIQ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LIQහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.122092 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.075217 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LIQ පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.98% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
iAero Protocol LIQ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.32M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 13.36M සමඟින් LIQ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 32215956.27944442 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.17M කි.
අද දිනය තුළ, iAero Protocol LIQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, iAero Protocol LIQහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0107300792 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, iAero Protocol LIQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, iAero Protocol LIQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0107300792
|-10.90%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.
The "Cake and Eat It Too" Protocol
Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.
iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
