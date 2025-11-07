i know ball මිල (BALL)
i know ball (BALL) තත්ය කාලීන මිල $0.00001101. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001076 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001185 ක උපරිම අගයක් අතර BALL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BALLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00020701 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001029 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BALL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -5.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
i know ball හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.96K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 994.87M සමඟින් BALL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 994873590.817266 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.96K කි.
අද දිනය තුළ, i know ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, i know ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000028272 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, i know ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, i know ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.68%
|දින 30 යි
|$ -0.0000028272
|-25.67%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders
i know ballBALL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BALL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
