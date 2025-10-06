සජීවී Hypha Staked AVAX සඳහා අද මිල 33.78 USD කි. STAVAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAVAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Hypha Staked AVAX සඳහා අද මිල 33.78 USD කි. STAVAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAVAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STAVAX ගැන වැඩි විස්තර

STAVAX මිල තොරතුරු

STAVAX නිල වෙබ් අඩවිය

STAVAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STAVAX මිල පුරෝකථනය

Hypha Staked AVAX ලාංඡනය

Hypha Staked AVAX මිල (STAVAX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STAVAX සිට USD සජීවී මිල:

$33.78
$33.78$33.78
-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:21 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 33.66
$ 33.66$ 33.66
පැය 24 පහළ
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
24H ඉහළ

$ 33.66
$ 33.66$ 33.66

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-0.35%

-1.18%

+2.89%

+2.89%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) තත්‍ය කාලීන මිල $33.78. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 33.66 ක අවම අගයක් සහ $ 35.29 ක උපරිම අගයක් අතර STAVAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STAVAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 67.01 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 16.44 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STAVAX පසුගිය පැය තුල, -0.35% කින්, පැය 24 තුල, -1.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 29.00M
$ 29.00M$ 29.00M

--
----

$ 29.00M
$ 29.00M$ 29.00M

858.85K
858.85K 858.85K

858,856.3591932125
858,856.3591932125 858,856.3591932125

Hypha Staked AVAX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 29.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 858.85K සමඟින් STAVAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 858856.3591932125 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.00M කි.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hypha Staked AVAXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.40572951834722 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hypha Staked AVAXහි මිල වෙනස USDවෙත $ +7.3985124900 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hypha Staked AVAXහි මිල වෙනස USDවෙත $ +11.5295193600 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hypha Staked AVAXහි මිල වෙනස USDවෙත $ +13.61976762799511 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.40572951834722-1.18%
දින 30 යි$ +7.3985124900+21.90%
දින 60 යි$ +11.5295193600+34.13%
දින 90 යි$ +13.61976762799511+67.56%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hypha Staked AVAX මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hypha Staked AVAX (STAVAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hypha Staked AVAX (STAVAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hypha Staked AVAX සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hypha Staked AVAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STAVAX දේශීය මුදල් වෙත

Hypha Staked AVAX (STAVAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hypha Staked AVAXSTAVAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STAVAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hypha Staked AVAX (STAVAX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hypha Staked AVAX (STAVAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STAVAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 33.78 USD වේ.
STAVAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STAVAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 33.78 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hypha Staked AVAX හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STAVAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 29.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STAVAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STAVAX හි සංසරණ සැපයුම 858.85K USD වේ.
STAVAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
67.01 USD ක ATH මිලක් STAVAX අත්කර ගති.
STAVAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
16.44 USD ක ATL මිලක් STAVAX අත්කර ගති.
STAVAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STAVAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STAVAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STAVAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STAVAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.