සජීවී Hyperwave HLP සඳහා අද මිල 1.025 USD කි. HWHLP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HWHLP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Hyperwave HLP මිල (HWHLP)

$1.025
-0.50%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:15 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.025
පැය 24 පහළ
$ 1.034
24H ඉහළ

$ 1.025
$ 1.034
$ 1.045
$ 0.967762
-0.45%

-0.53%

-0.50%

-0.50%

Hyperwave HLP (HWHLP) තත්‍ය කාලීන මිල $1.025. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.025 ක අවම අගයක් සහ $ 1.034 ක උපරිම අගයක් අතර HWHLP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HWHLPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.045 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.967762 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HWHLP පසුගිය පැය තුල, -0.45% කින්, පැය 24 තුල, -0.53% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hyperwave HLP (HWHLP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.73M
--
$ 11.73M
11.44M
11,437,712.504707
Hyperwave HLP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.73M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 11.44M සමඟින් HWHLP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 11437712.504707 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.73M කි.

Hyperwave HLP (HWHLP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hyperwave HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005510070941362 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hyperwave HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0015109525 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hyperwave HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0107485600 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hyperwave HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0193546263881102 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.005510070941362-0.53%
දින 30 යි$ +0.0015109525+0.15%
දින 60 යි$ +0.0107485600+1.05%
දින 90 යි$ +0.0193546263881102+1.92%

Hyperwave HLP (HWHLP) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hyperwave HLP (HWHLP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hyperwave HLP මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hyperwave HLP (HWHLP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hyperwave HLP (HWHLP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hyperwave HLP සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hyperwave HLP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HWHLP දේශීය මුදල් වෙත

Hyperwave HLP (HWHLP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hyperwave HLPHWHLP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HWHLP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hyperwave HLP (HWHLP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hyperwave HLP (HWHLP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HWHLP හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.025 USD වේ.
HWHLP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HWHLP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.025 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hyperwave HLP හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HWHLP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.73M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HWHLP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HWHLP හි සංසරණ සැපයුම 11.44M USD වේ.
HWHLP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.045 USD ක ATH මිලක් HWHLP අත්කර ගති.
HWHLP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.967762 USD ක ATL මිලක් HWHLP අත්කර ගති.
HWHLP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HWHLP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HWHLP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HWHLP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HWHLP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:32:15 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.