සජීවී Hyperion Staked Aptos සඳහා අද මිල 3.57 USD කි. STAPT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAPT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Hyperion Staked Aptos සඳහා අද මිල 3.57 USD කි. STAPT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAPT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STAPT ගැන වැඩි විස්තර

STAPT මිල තොරතුරු

STAPT යනු කුමක්ද

STAPT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STAPT මිල පුරෝකථනය

Hyperion Staked Aptos ලාංඡනය

Hyperion Staked Aptos මිල (STAPT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STAPT සිට USD සජීවී මිල:

$3.57
$3.57$3.57
+16.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Hyperion Staked Aptos (STAPT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:36:00 (UTC+8)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 3.03
$ 3.03$ 3.03
පැය 24 පහළ
$ 3.63
$ 3.63$ 3.63
24H ඉහළ

$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 6.5
$ 6.5$ 6.5

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

+0.05%

+16.64%

-5.33%

-5.33%

Hyperion Staked Aptos (STAPT) තත්‍ය කාලීන මිල $3.57. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 3.03 ක අවම අගයක් සහ $ 3.63 ක උපරිම අගයක් අතර STAPT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STAPTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 6.5 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 2.79 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STAPT පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, +16.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 83.27M
$ 83.27M$ 83.27M

211.50K
211.50K 211.50K

12,517,140.51077789
12,517,140.51077789 12,517,140.51077789

Hyperion Staked Aptos හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.31M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 211.50K සමඟින් STAPT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 12517140.51077789 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 83.27M කි.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hyperion Staked Aptosහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.50897 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hyperion Staked Aptosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.5040006590 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hyperion Staked Aptosහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.0245475170 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hyperion Staked Aptosහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.50897+16.64%
දින 30 යි$ -1.5040006590-42.12%
දින 60 යි$ -1.0245475170-28.69%
දින 90 යි$ 0--

Hyperion Staked Aptos (STAPT) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hyperion Staked Aptos මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hyperion Staked Aptos (STAPT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hyperion Staked Aptos (STAPT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hyperion Staked Aptos සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hyperion Staked Aptos මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STAPT දේශීය මුදල් වෙත

Hyperion Staked Aptos (STAPT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hyperion Staked AptosSTAPT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STAPT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hyperion Staked Aptos (STAPT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hyperion Staked Aptos (STAPT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STAPT හි සජීවී මිල, USD වලින් 3.57 USD වේ.
STAPT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STAPT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 3.57 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hyperion Staked Aptos හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STAPT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.31M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STAPT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STAPT හි සංසරණ සැපයුම 211.50K USD වේ.
STAPT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
6.5 USD ක ATH මිලක් STAPT අත්කර ගති.
STAPT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
2.79 USD ක ATL මිලක් STAPT අත්කර ගති.
STAPT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STAPT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STAPT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STAPT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STAPT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:36:00 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

