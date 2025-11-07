HypeFun මිල (HYFU)
--
-16.41%
-15.49%
-15.49%
HypeFun (HYFU) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර HYFU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HYFUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HYFU පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -16.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.49% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HypeFun හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 28.75K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් HYFU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 28.75K කි.
අද දිනය තුළ, HypeFunහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HypeFunහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HypeFunහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HypeFunහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-16.41%
|දින 30 යි
|$ 0
|-19.64%
|දින 60 යි
|$ 0
|-48.92%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
HypeFunHYFU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HYFU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
