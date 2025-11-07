hushr මිල (HUSHR)
hushr (HUSHR) තත්ය කාලීන මිල $0.00011104. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර HUSHR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HUSHRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04141756 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00010995 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HUSHR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.46% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
hushr හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.10K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් HUSHR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.10K කි.
අද දිනය තුළ, hushrහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, hushrහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000204359 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, hushrහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001015366 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, hushrහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030870789296234934 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000204359
|-18.40%
|දින 60 යි
|$ -0.0001015366
|-91.44%
|දින 90 යි
|$ -0.0030870789296234934
|-96.52%
Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems.
In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It’s a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.
hushrHUSHR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HUSHR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
