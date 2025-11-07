හුවමාරුවDEX+
සජීවී HotKeySwap සඳහා අද මිල 0.00236648 USD කි. HOTKEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOTKEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී HotKeySwap සඳහා අද මිල 0.00236648 USD කි. HOTKEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOTKEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HOTKEY ගැන වැඩි විස්තර

HOTKEY මිල තොරතුරු

HOTKEY යනු කුමක්ද

HOTKEY නිල වෙබ් අඩවිය

HOTKEY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HOTKEY මිල පුරෝකථනය

HotKeySwap ලාංඡනය

HotKeySwap මිල (HOTKEY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HOTKEY සිට USD සජීවී මිල:

$0.0023574
$0.0023574$0.0023574
-4.10%1D
mexc
USD
HotKeySwap (HOTKEY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:42:55 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00234525
$ 0.00234525$ 0.00234525
පැය 24 පහළ
$ 0.0024593
$ 0.0024593$ 0.0024593
24H ඉහළ

$ 0.00234525
$ 0.00234525$ 0.00234525

$ 0.0024593
$ 0.0024593$ 0.0024593

$ 0.581112
$ 0.581112$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695$ 0.00173695

-2.10%

-3.71%

-13.08%

-13.08%

HotKeySwap (HOTKEY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00236648. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00234525 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0024593 ක උපරිම අගයක් අතර HOTKEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOTKEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.581112 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00173695 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOTKEY පසුගිය පැය තුල, -2.10% කින්, පැය 24 තුල, -3.71% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

HotKeySwap (HOTKEY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 224.92K
$ 224.92K$ 224.92K

--
----

$ 224.92K
$ 224.92K$ 224.92K

95.00M
95.00M 95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0 95,000,000.0

HotKeySwap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 224.92K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 95.00M සමඟින් HOTKEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 95000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 224.92K කි.

HotKeySwap (HOTKEY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001823952 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002489335 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.71%
දින 30 යි$ -0.0001823952-7.70%
දින 60 යි$ -0.0002489335-10.51%
දින 90 යි$ 0--

HotKeySwap (HOTKEY) යනු කුමක්ද

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

HotKeySwap (HOTKEY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

HotKeySwap මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ HotKeySwap (HOTKEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ HotKeySwap (HOTKEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? HotKeySwap සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් HotKeySwap මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HOTKEY දේශීය මුදල් වෙත

HotKeySwap (HOTKEY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HotKeySwapHOTKEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOTKEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HotKeySwap (HOTKEY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

HotKeySwap (HOTKEY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HOTKEY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00236648 USD වේ.
HOTKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HOTKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00236648 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
HotKeySwap හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HOTKEY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 224.92K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HOTKEY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HOTKEY හි සංසරණ සැපයුම 95.00M USD වේ.
HOTKEY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.581112 USD ක ATH මිලක් HOTKEY අත්කර ගති.
HOTKEY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00173695 USD ක ATL මිලක් HOTKEY අත්කර ගති.
HOTKEY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HOTKEY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HOTKEY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HOTKEY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HOTKEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:42:55 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

