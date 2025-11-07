HotKeySwap මිල (HOTKEY)
-2.10%
-3.71%
-13.08%
-13.08%
HotKeySwap (HOTKEY) තත්ය කාලීන මිල $0.00236648. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00234525 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0024593 ක උපරිම අගයක් අතර HOTKEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOTKEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.581112 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00173695 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOTKEY පසුගිය පැය තුල, -2.10% කින්, පැය 24 තුල, -3.71% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HotKeySwap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 224.92K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 95.00M සමඟින් HOTKEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 95000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 224.92K කි.
අද දිනය තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001823952 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002489335 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HotKeySwapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.71%
|දින 30 යි
|$ -0.0001823952
|-7.70%
|දින 60 යි
|$ -0.0002489335
|-10.51%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්රමුඛතම ක්රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ HotKeySwap (HOTKEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ HotKeySwap (HOTKEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? HotKeySwap සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් HotKeySwap මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
HotKeySwapHOTKEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOTKEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්රවණතාය පවතින ක්රිප්ටෝ මුදල්
ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්රිප්ටෝ මුදල්
වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්රිප්ටෝ මුදල්