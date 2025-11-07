HOODOG මිල (HOODOG)
--
-4.39%
-14.53%
-14.53%
HOODOG (HOODOG) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර HOODOG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOODOGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOODOG පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -4.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HOODOG හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 42.46K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1,000.00T සමඟින් HOODOG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1.0e+15 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 42.46K කි.
අද දිනය තුළ, HOODOGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HOODOGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HOODOGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HOODOGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-4.39%
|දින 30 යි
|$ 0
|-31.93%
|දින 60 යි
|$ 0
|-35.55%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.
By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.
