සජීවී Holdstation සඳහා අද මිල 0.971632 USD කි. HOLD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOLD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HOLD ගැන වැඩි විස්තර

HOLD මිල තොරතුරු

HOLD යනු කුමක්ද

HOLD ධවල පත්‍රිකාව

HOLD නිල වෙබ් අඩවිය

HOLD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HOLD මිල පුරෝකථනය

Holdstation ලාංඡනය

Holdstation මිල (HOLD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HOLD සිට USD සජීවී මිල:

$0.971632
$0.971632$0.971632
+1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Holdstation (HOLD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:54:28 (UTC+8)

Holdstation (HOLD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.9433
$ 0.9433$ 0.9433
පැය 24 පහළ
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24H ඉහළ

$ 0.9433
$ 0.9433$ 0.9433

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.823101
$ 0.823101$ 0.823101

+0.38%

+1.42%

-23.60%

-23.60%

Holdstation (HOLD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.971632. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.9433 ක අවම අගයක් සහ $ 1.073 ක උපරිම අගයක් අතර HOLD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOLDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.48 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.823101 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOLD පසුගිය පැය තුල, +0.38% කින්, පැය 24 තුල, +1.42% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.60% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Holdstation (HOLD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

--
----

$ 29.05M
$ 29.05M$ 29.05M

7.90M
7.90M 7.90M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Holdstation හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.65M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 7.90M සමඟින් HOLD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 30000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.05M කි.

Holdstation (HOLD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Holdstationහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01364892 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Holdstationහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Holdstationහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Holdstationහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.01364892+1.42%
දින 30 යි$ 0--
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Holdstation (HOLD) යනු කුමක්ද

Holdstation is a "product-fit community" platform designed for seamless trading and asset management. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction technology with its Holdstation Wallet, Holdstation DeFutures, and zkStarter launchpad, making DeFi as intuitive and user-friendly as possible. The platform supports interacting with dApps, exchanging tokens across Layer 2 and EVM chains, and trading leveraged futures up to 500x, with features like Paymaster, Batch Transactions, Spending Limits, and Social Recovery ensuring a secure, seamless user experience.

Expanding to Berachain, Worldcoin Holdstation continues bridging Web2 and Web3 with innovative DeFi solutions. With A(i)gentFi, a launchpad for autonomous AI agents built on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy adaptive, revenue-generating AI agents in seconds, redefining decentralized AI innovation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Holdstation මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Holdstation (HOLD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Holdstation (HOLD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Holdstation සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Holdstation මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HOLD දේශීය මුදල් වෙත

Holdstation (HOLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HoldstationHOLD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOLD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Holdstation (HOLD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Holdstation (HOLD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HOLD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.971632 USD වේ.
HOLD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HOLD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.971632 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Holdstation හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HOLD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.65M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HOLD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HOLD හි සංසරණ සැපයුම 7.90M USD වේ.
HOLD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.48 USD ක ATH මිලක් HOLD අත්කර ගති.
HOLD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.823101 USD ක ATL මිලක් HOLD අත්කර ගති.
HOLD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HOLD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HOLD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HOLD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HOLD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Holdstation (HOLD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

